China Airlines opte pour le Boeing 787 pour remplacer sa flotte d'Airbus A330

China Airlines a annoncé le 30 août s'être finalement engagé pour l'achat de seize Boeing 787-9 fermes. La commande est assortie d'une clause optionnelle pour huit appareils supplémentaires ainsi que la possibilité de les convertir en 787-10, le modèle le plus capacitaire de la famille Dreamliner. Les livraisons devraient commencer à partir de 2025.



China Airlines a également précisé que ses futurs appareils seront motorisés par des GEnx-1B de General Electric.



Le contrat est valorisé à 2,1 milliards de dollars (4,6 milliards de dollars au prix catalogue de l'avionneur américain). Boeing a cependant indiqué que China Airlines n'avait pas encore finalisé cette commande.



Les nouveaux 787 de China Airlines vont devenir l'ossature de la flotte de gros-porteurs du transporteur national taiwanais, remplaçant progressivement ses 22 Airbus A330-300, des appareils qui assurent notamment l'essentiel de ses vols régionaux en Asie.



China Airlines exploite actuellement 86 appareils : 65 avions de transport de passagers (A350-900, 777-300ER, A330-300, 737-800 et A321neo) et 21 avions tout cargo (777F et 747-400F).



Le processus du remplacement des A330 de China Airlines avait démarré en 2018, avec des évaluations repoussées en 2020 jusqu'en septembre 2021 en raison de la crise liée au Covid-19.



Pour rappel, Boeing a renoué avec les livraisons de sa famille 787 il y a deux semaines avec un premier 787-8 remis à la compagnie américaine American Airlines grâce à l'obtention d'une autorisation provisoire de la Federal Aviation Administration (FAA). L'avionneur n'avait pas livré d'appareil de la famille Dreamliner depuis mai 2021.



(Photo © Boeing)