China Airlines finalise sa commande de Boeing 787

Boeing et China Airlines ont finalisé la commande de la compagnie taïwanaise pour seize 787-9 et huit options. Elle avait été annoncée au début du mois.



China Airlines avait alors indiqué que les livraisons étaient prévues à partir de 2025 et que ses options pouvaient être converties en 787-10 si besoin. Elle avait également précisé qu'ils seraient motorisés par des GEnx-1B de General Electric.



Les appareils remplaceront des Airbus A330-300 actuellement en service et qui assurent l'essentiel de ses vols régionaux en Asie. Ce dossier était ouvert depuis 2018 mais la prise de décision avait été reportée à la suite de la pandémie de covid.



China Airlines compte désormais 22 Boeing en commande ferme, les Dreamliner et six 777F.



(Image © Boeing)