China Airlines étend son contrat de support sur GE90 avec AFI KLM E&M

(MRO Asia-Pacific) China Airlines a étendu le contrat de support moteur qu'elle avait conclu avec AFI KLM E&M en juin 2021 pour y intégrer les GE90 qui équipent quatre Boeing 777F supplémentaires de la compagnie taïwanaise.



Le contrat initial avait établi un partenariat exclusif à long terme entre les deux sociétés. Basé sur des services à l'heure de vol, il porte sur « des services MRO sur les moteurs et les LRU, des solutions d'ingénierie, le support et le transport des moteurs de rechange, ainsi que des services sous l'aile et sur site ».



China Airlines a également accès à la solution de maintenance prédictive Prognos for Engine.



AFI KLM E&M rappelle qu'elle assure le soutien de près de 450 GE90 de GE Aviation et affirme qu'elle est le plus grand fournisseur de services GE90 non OEM au monde.



(Photo © Boeing)