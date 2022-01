China Airlines commande quatre Boeing 777F de plus

Boeing a annoncé la finalisation d'une nouvelle commande avec China Airlines portant sur quatre 777 Freighter d'une valeur de 1,4 milliard de dollars au prix catalogue.



La compagnie taïwanaise compte se donner les moyens de profiter davantage de la croissance du fret aérien en remportant de nouveaux marchés grâce à des capacités accrues et une flotte modernisée.



« Le 777 Freighter a joué un rôle essentiel dans nos efforts pour maintenir la rentabilité pendant la pandémie, et ces avions supplémentaires feront partie intégrante de notre stratégie de croissance à long terme », a déclaré le président de China Airlines, Hsieh Su-Chien.



En effet, le chiffre d'affaires de l'activité cargo de China Airlines a presque triplé en 2021 par rapport à 2019 (+186% à 3,6 milliards de dollars), compensant quasiment la chute de 96% du chiffre d'affaires dans l'activité de transport de passagers.



Sa flotte cargo est entièrement composée de Boeing et compte dix-huit 747-400F et trois 777F. Elle compte par ailleurs déjà trois 777F en commande.



(Photo © Boeing)