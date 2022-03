China Airlines choisit le fauteuil Equinox de Stelia Aerospace pour ses Airbus A321neo

Stelia Aerospace a indiqué qu'il avait beaucoup personnalisé son fauteuil de classe affaires Equinox pour l'adapter à un appareil monocouloir et aux exigences de China Airlines. L'équipementier français fournit en effet les douze sièges qui équipent la classe affaires premium des Airbus A321neo de la compagnie taïwanaise.



Les passagers pourront ainsi profiter d'un fauteuil se transformant en lit full flat de 57 cm de large, contrôlable par un nouveau panneau de contrôle à LED. Des séparations rétractables et télescopiques ont été installées entre les fauteuils pour assurer une plus grande intimité, et un espace de rangement a été aménagé sous l'écran, dont la porte se transforme en tablette. Le fauteuil est également pourvu d'un chargeur à induction.



China Airlines a reçu son premier exemplaire d'A321neo en novembre et s'apprête à le faire entrer en service prochainement. La flotte devrait compter 25 appareils, dont trois ont déjà été livrés. Ils seront utilisés sur le nord-est de l'Asie, le sud-est et vers la Chine.



Ils sont aménagés avec 180 places, les douze en « Premium business class » et 168 en classe économique.



(Photo © China Airlines)