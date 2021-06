Chengdu inaugure son nouvel aéroport géant

La nouvelle plateforme aéroportuaire internationale de Chengdu Tianfu (Sichuan) vient d'ouvrir ses pistes le 27 juin, venant soulager l'aéroport existant de Shuangliu, proche de la saturation. Le vol inaugural était réalisé par Sichuan Airlines à destination de Pékin, suivi d'un vol de China Eastern pour Shanghai.



La construction du nouvel aéroport avait démarré en 2016. Cette première phase, estimée à 70 milliards de yuans (9 milliards d'euros) comprend 3 pistes et deux terminaux, avec une capacité initiale de 60 millions de passagers par an, soit la capacité maximale de l'ancien aéroport (55 millions de passagers accueillis en 2019). Une deuxième phase doit permettre de doubler les capacités du nouvel aéroport à horizon 2045.



À noter que le gestionnaire Sichuan Airport Group Co., Ltd avait choisi la solution proposée par ADP Ingénierie pour la conception des deux premiers terminaux identiques, en partenariat avec CSWADI (China Southwest Architectural Design & Research Institute Corp. Ltd.). Deux autres terminaux sont aussi prévus pour la phase 2.



La chine prévoit la construction de près de 160 nouveaux aéroports d'ici 2035 (241 en services aujourd'hui) pour répondre à la croissance de la demande. Selon l'IATA, le trafic intérieur chinois a connu une croissance de près de 7% entre avril 2019 et avril 2021, en pleine pandémie mondiale.



(Photo © China Eastern)