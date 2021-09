CHC s'est offert l'activité Oil & Gas de Babcock

Babcock International a finalisé la vente de ses activités aéronautiques en lien avec le secteur pétrolier et gazier à CHC Helicopters. Le groupe CHC voit ainsi grossir sa flotte d'hélicoptères spécialisés de 30 machines au Royaume-Uni, au Danemark et en Australie.



Ce rachat, qui avait été annoncé en mars dernier et qui est évalué à 10 millions de livres sterling (près de 17 millions d'euros), permet à CHC de conforter sa position en tant que l'un des principaux fournisseurs mondiaux de transport par hélicoptère pour le secteur pétrolier et gazier, pour les missions de recherche et de sauvetage (SAR) et pour celui des énergies renouvelables en zone offshore. Il intervient dans une logique ou les besoins de réduction des coûts pourraient engendrer une consolidation importante du secteur.



Pour David Balevic, le directeur général de CHC, « cette acquisition est un grand succès, ouvrant de nouvelles et plus larges opportunités pour CHC à la fois sur les marchés existants comme l'Australie et la mer du Nord, et dans de nouveaux domaines ».



L'activité des hélicoptères Oil & Gas de Babcock International emploie plus de 500 personnes. Elle restera séparée et gérée de façon indépendante par CHC tant que cette fusion n'aura pas reçu l'aval des autorités de la concurrence au Royaume-Uni et en Australie.



(Photo © Babcock International)