(CFM RISE) Le futur démonstrateur de GE et Safran s'affranchira des soufflantes contrarotatives

Le programme de développement technologique CFM RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines), lancé officiellement par GE Aviation et Safran par l'intermédiaire de leur coentreprise CFM International le 14 juin, ne comportera qu'une seule soufflante non carénée, une décision prise pour réduire la complexité du démonstrateur.



On note évidemment la présence d'aubes non rotatives, mais à pas variable qui ont pour mission de redresser le flux en aval de soufflante.



John Slattery, le directeur général de GE Aviation a précisé que les niveaux sonores qui découleront de cette nouvelle architecture, aussi bien en cabine qu'en extérieur, ne seront pas plus élevés que ceux émis par l'actuelle génération de réacteurs LEAP.



Olivier Andriès, le patron du groupe Safran, a par ailleurs ajouté que le niveau de bruit émis par le démonstrateur de l'Open Rotor lors de ses essais en 2017 était déjà très bas.



Enfin, l'Open Fan RISE promet de conserver la vitesse actuelle des avions commerciaux (Mach 0.78 en moyenne en croisière pour un monocouloir). Mieux, à cette vitesse, RISE affichera une efficacité propulsive similaire à celle d'un turbopropulseur.



Pour rappel, le programme CFM Rise a pour objectif de réduire de plus de 20 % la consommation de carburant et les émissions de CO2 par rapport à l'actuelle génération de réacteurs LEAP présents sur les A320neo d'Airbus et 737 MAX de Boeing.



Un démonstrateur complet devrait être prêt pour le milieu de la décennie et des essais en vol conduits dans les années suivantes. Un moteur pourra quant à lui être proposé aux avionneurs pour une mise sur le marché à horizon 2035.



