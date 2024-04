CFM International livre les premiers moteurs LEAP-1A qui réduisent la fréquence de remplacement des injecteurs carburant

(MRO Americas) CFM International, la coentreprise formée à 50/50 par Safran et GE Aerospace, annonce avoir livré à Airbus les premiers moteurs LEAP-1A de série équipés du RBS (reverse bleed system, un système de refroidissement activé à l'arrêt du moteur), dont la mise en service est prévue pour le milieu de l'année. Le RBS réduit la fréquence de remplacement des injecteurs de carburant en réduisant les dépôts de résidus de carbone.



Jusqu'à présent, l'élimination des suies au niveau des injecteurs n'était généralement effectuée que lors des visites en atelier pour des restaurations de performance.



Le moteur LEAP-1A équipé du nouveau système RBS a été certifié par la FAA et l'EASA en 2023. Le motoriste franco-américain précise que la nouvelle configuration de production sera également installée sur la flotte existante par les compagnies aériennes et les ateliers de maintenance. La disponibilité du kit RBS, qui peut être installé sous aile en dix heures seulement, est prévue pour le deuxième trimestre de cette année.



CFM International précise que la formation à l'installation du RBS est disponible sur quatre de ses sites mondiaux : le Customer Technical Education Center (CTEC) de GE à Springdale (Ohio), le Customer Training Center (CTC) de Safran Aircraft Engines à Montereau-sur-le-Jard (Seine-et-Marne), l'Aero Engine Maintenance Training Center (AEMTC) à Guanghan (Chine) et le CFM Aircraft Engine Support South Asia (CFMAESSA) à Hyderabad (Inde).



Enfin, CFM introduira également le RBS sur le moteur LEAP-1B équipant la famille 737 MAX de Boeing.



(Photo © CFM International)