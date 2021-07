CFM International fournira plus de 700 réacteurs LEAP à United

Avec les nouvelles commandes de Boeing 737 MAX annoncées par United Airlines dans le cadre de son plan de transformation et de modernisation « United Next » (50 737-8 et 150 737-10), la société commune à 50/50 formée par Safran Aircraft Engines et GE remporte aussi un contrat majeur.



CFM International va devoir fournir un total de plus de 760 réacteurs LEAP-1B à la compagnie américaine pour motoriser ses 380 737 MAX (moteurs installés, sans compter les moteurs de rechange associés).



United aligne déjà une trentaine de 737 MAX dans sa flotte.



Par ailleurs, rappelons que United n'a toujours pas officialisé son choix pour la motorisation de ses futurs A321neo/XLR (120 exemplaires).



(Photo © United Airlines)