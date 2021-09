CFM International et Air China signent une lettre d'intention concernant les capacités MRO des moteurs LEAP de leur filiale SSAMC

Air China et CFM International ont signé une lettre d'intention (LOI) pour renforcer la capacité de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des réacteurs LEAP de leur société commune Sichuan Services Aero-engine Maintenance Co., Ltd. (SSAMC).



SSAMC est une joint-venture créée par Air China et CFM, avec respectivement 60% et 40% de participation pour chacun.



« Nous sommes ravis de pouvoir poursuivre notre relation à long terme avec CFM. Une fiabilité et un taux d'utilisation élevés des moteurs sont essentiels au redressement des compagnies aériennes à l'ère post-épidémique. Fournir un meilleur service aux clients nationaux et étrangers et devenir une base de maintenance de moteurs d'avion compétitive à l'échelle mondiale », a déclaré Ni Jiliang, ingénieur en chef d'Air China.

SSAMC est la première coentreprise sino-étrangère dédiée à la maintenance des moteurs CFM56 et LEAP en Chine. Le shop moteur a réalisé la révision de plus de 1 000 moteurs ainsi que des services de soutient sous aile pour plus de 1 500 moteurs depuis sa création en 2010.



« La Chine joue un rôle important dans la reprise du marché mondial des monocouloirs pendant la pandémie. Le développement des capacités MRO de SSAMC est d'une grande importance pour assurer la croissance stable du parc de moteurs LEAP », a ajouté Weiming Xiang, président de CFM International Greater China.



Les premiers moteurs LEAP-1A ont été livrés aux clients chinois en juin 2018. À l'heure actuelle, 20 compagnies aériennes dans la Grande Chine exploitent des A320neo équipés de moteurs LEAP-1A et cette flotte a dépassé les deux millions d'heures de vol moteur à ce jour.



(Photo © SSAMC)