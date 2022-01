Cédric Pastour, fondateur de Star Airlines, est décédé

Cédric Pastour avait débuté sa carrière dans l'aérien chez Air Liberté à la fin des années 80, aux cotés de Lotfi Belhassine, mais était surtout connu pour avoir fondé et dirigé la compagnie aérienne saisonnière Star Airlines de 1995 à 2005 (compagnie devenue XL Airways France en 2006).



Par la suite, il avait notamment pris la tête d'Air Tahiti Nui, durant un an en 2011, puis d'Aigle Azur, de 2013 à 2015.



Depuis, il dirigeait la société Damoye Conseil.









(Photos © ATN et Le Journal de l'Aviation)

