Cebu Pacific tient à son programme de modernisation de la flotte

Malgré les défis posés par la pandémie, Cebu Pacific maintient son plan de modernisation, qui prévoit une flotte composées entièrement de neo d'Airbus neo d'ici 2027.



Dans une récente interview diffusée sur le site de la société mère JG Summit Holdings, le nouveau directeur financier de la low-cost philippine, Mark Cezar, a indiqué que la compagnie devrait disposer d'une flotte d'environ 90 à 100 avions d'ici six ans.



La seule exception seront les ATR-72 cargo de la filiale régionale Cebgo qui continueront à être exploités. Ces avions sont essentiels au réseau de la compagnie aérienne car ils ont la capacité d'atterrir sur des pistes d'atterrissage plus courtes autour de l'archipel des Philippines non desservies.



Cebu Pacific exploite actuellement une soixantaine d'avions dont neuf A321neo, six A320neo, deux A330neo, vingt et un A320-200, sept A321-200 en plus de cinq A330-300. Son carnet de commandes comprend quinze A320neo supplémentaires, douze A321neo, dix A321XLR et treize A330neo commandés à Airbus.



Cebgo, quant à elle, exploite deux ATR72-500(F) ainsi que six ATR72-500 (hors service) et quatorze ATR72-600.



(Photo © Airbus)