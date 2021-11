Cebu Pacific reçoit son premier Airbus A330neo

Cebu Pacific a réceptionné son premier Airbus A330-900 (MSN 2001). L'appareil dispose d'une configuration monoclasse de 459 sièges.



Il sera exploité par la compagnie aérienne sur ses routes principales aux Philippines et dans le reste de l'Asie, ainsi que sur des services plus longs vers l'Australie et le Moyen-Orient.



Au total, le carnet de commandes de Cebu Pacific comprend seize A330neo, en plus de seize A320neo et vingt-deux A321neo.



La compagnie low-cost exploite actuellement une cinquantaine d'Airbus, répartis entre quarante-trois appareils de la famille A320 et sept A330ceo.



(Photo © Airbus)