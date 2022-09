Cebu Pacific confie la maintenance d'une partie des trains de ses A320 à Safran Landing Systems

(MRO Asia-Pacific) Cebu Pacific a choisi de confier la maintenance des trains d'atterrissage de quatorze de ses Airbus A320 à Safran Landing Systems.



Les services seront assurés par la coentreprise créée par Safran et SIAEC (Singapore Airlines Engineering Company) à Singapour, qui emploie 300 collaborateurs spécialisés dans la maintenance des trains d'atterrissage.



L'accord est valable trois ans et bénéficie de l'offre de support et de services Landing Life.



(De gauche à droite : Alan Doherty, directeur commercial MRO de Safran Landing Systems ; Shang Cheow Beng, directeur général de Safran Landing Systems Singapore ; Mike Szucs, Chief Executive advisor de Cebu ; et Javier Massot directeur d'exploitation de Cebu. Photo © Safran)