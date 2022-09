CDB Aviation livre un dixième Airbus A320ceo à la jeune compagnie aérienne indonésienne Super Air Jet

CDB Aviation, la filiale irlandaise de China Development Bank Financial Leasing a livré le dernier des dix Airbus A320 à la jeune compagnie low-cost indonésienne Super Air Jet (SAJ).



Les appareils ont été livrés au transporteur sur une période de 18 mois et sont destinés à soutenir le développement de Super Air Jet et alors que le marché de la région continue de se remettre de la pandémie.



« Les perspectives de croissance de SAJ en Indonésie sont très prometteuses. La prérogative de notre équipe était de fournir les conditions de financement les plus attrayantes et la bonne échelle d'avions loués pour soutenir de manière appropriée la trajectoire de croissance de SAJ et le modèle d'exploitation à faible coût unitaire dans un avenir prévisible », a déclaré Peter Goodman, le directeur marketing de CDB Aviation.



Super Air Jet opère désormais avec une flotte homogène de 30 Airbus A320. Pour rappel, SAJ avait démarré ses opérations régulières en août 2021 depuis sa base de Jakarta. La compagnie est détenue majoritairement par PT Kabin Kita Top (99,8%), une société privée créée en décembre 2019 et dont le dirigeant, Farian Kirana, est l'un des fils du fondateur de Lion Air Group.



Les 0,2% restants sont détenus par Rudy Lumingkewas et Achmad Hasan, respectivement PDG et directeur commercial de Lion Air Group. La compagnie se déploie actuellement sur une quinzaine de liaisons intérieures.



(Photo © CDB Aviation)