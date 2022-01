CDB Aviation finalise les livraisons de 15 nouveaux Boeing à United Airlines

CDB Aviation, filiale irlandaise dédiée au leasing de la China Development Bank vient d'achever les livraisons de 15 nouveaux appareils Boeing à United Airlines.



Cette opération de cession-bail couvrait une flotte de deux 787-9 Dreamliner et de treize 737 MAX 8, des appareils livrés en 2020 et en 2021.



Les deux 787-9 sont propulsés par des moteurs GEnx de General Electric et configurés dans une configuration de 257 places avec les nouvelles cabines Polaris et Premium Plus. Les 737 MAX 8 sont quant à eux logiquement propulsés par les moteurs LEAP-1B de CFM International et disposent d'une cabine biclasse de 166 sièges.



La compagnie américaine aligne une flotte de plus de 800 appareils comprenant près d'une cinquantaine de 737 MAX ainsi que 62 Dreamliner. Elle attend encore notamment 373 exemplaires du monocouloir remotorisé de Boeing, ainsi que 8 derniers 787-10.



(Photo © CDB Aviation)