Cathay Pacific vise le « zéro émission nette » en 2050

Le groupe Cathay Pacific s'est à son tour engagé à atteindre l'objectif de « zéro émission nette » de CO2 d'ici 2050.



Le premier moyen d'agir en ce sens sera de recourir au carburant durable d'aviation (SAF). Le groupe s'est engagé à acheter 1,1 million de tonnes de SAF sur dix ans. Ce volume devrait couvrir 2% de ses besoins à partir de 2023.



Il propose par ailleurs un programme de compensation, qui a déjà permis de compenser l'émission de plus de 300 000 tonnes de CO2. Enfin, il s'attache à améliorer toujours davantage ses opérations, par exemple par le renouvellement de la flotte ou en réduisant l'utilisation des moteurs au sol.



« La pandémie inédite a secoué le monde et nous a montré que le statu quo n'était pas une option face à un risque mondial imminent. Le changement climatique, une crise potentiellement beaucoup plus perturbatrice, appelle des efforts accrus », explique le PDG de Cathay Pacific, Augustus Tang.