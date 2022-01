Cathay Pacific toujours engluée dans la crise

La stratégie 0 covid adoptée par Hong-Kong ne permet pas à Cathay Pacific de se voir un avenir. La compagnie a indiqué que, selon ses résultats préliminaires (qui doivent être audités), elle devrait avoir perdu entre 635 et 692 millions d'euros en 2021. Ce résultat est bien moins mauvais que 2020, où les pertes avaient atteint 2,45 milliards d'euros, notamment en raison d'éléments non récurrents par exemple liés à la restructuration.



Cependant, les résultats font mal. Cathay Pacific a transporté à peine plus de 717 000 passagers en 2021 à cause de restrictions et règles de quarantaine très strictes. C'est 84,5% de moins qu'en 2020, déjà année sinistrée.



La compagnie souligne tout de même que le secteur cargo lui permet d'encaisser le choc. La demande est forte, les yields et les taux de remplissage sont très bons, et elle a pu transporter 1,3 million de tonnes de marchandises (un volume similaire à 2020). De même, elle a réussi au second semestre à générer du cash de façon marginale.



L'avenir s'annonce sombre toutefois, comme le décrit Augustus Tang, son CEO. « Fin décembre puis début janvier, le gouvernement de Hong Kong a de nouveau renforcé les exigences de quarantaine des équipages et les restrictions de voyage. Ces mesures auront un impact significatif sur notre capacité de transport de passagers et de fret. » Pour janvier, ses capacités cargo sont ainsi en retrait de 80% par rapport à 2019 et ses capacités passagers de 98%. Elle estime qu'elle devrait de nouveau brûler du cash à hauteur de 113 à 170 millions d'euros par mois à partir de février.



Différentes mesures pour augmenter la disponibilité des équipages devraient lui permettre d'augmenter de 5% sa capacité fret par rapport à aujourd'hui. « Nous continuons à exploiter des services de fret vers la Chine continentale et les destinations régionales, ainsi qu'un vol quotidien de fret vers l'Amérique du Nord. L'expédition de marchandises depuis et vers l'Europe et le sud-ouest du Pacifique est assurée par des avions de passagers transportant uniquement du fret. »



En ce qui concerne les vols de passagers, les fréquences seront encore réduites partout, sauf vers la Chine.



