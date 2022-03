Cathay Pacific relance son programme de cadets

Cathay Pacific a beau souffrir de la pandémie, elle n'est pas vaincue. Alors que les restrictions de voyages vers Hong-Kong sont toujours très lourdes et que la demande reste faible, la compagnie a annoncé la relance de son programme de cadets, en collaboration avec l'université polytechnique de Hong-Kong (PolyU). L'objectif est de recruter et former plus de 800 pilotes d'ici 2025.



Les formations doivent durer entre 55 et 60 semaines. Les cours théoriques seront dispensés par PolyU. Les candidats retenus commenceront ensuite leur formation en vol à Adélaïde, en Australie, ou à Phoenix, aux États-Unis, avant de revenir à Cathay City pour suivre une formation sur simulateur en équipage multiple.



Cathay Pacific vise 190 candidats cette année, puis entre 240 et 300 par an entre 2023 et 2025. Les 24 premiers commencent leur formation théorique le 28 mars, la prochaine promotion devant débuter fin avril.



La compagnie se déclare confiante pour en son avenir et en la capacité de Hong-Kong de reprendre sa place de hub mondial. Ses équipes de planification travaillent déjà à la reprise.



Elle a par ailleurs relancé ses recrutements de pilotes locaux en été 2021, environ 300 pour les compagnies du groupe Cathay, dont 200 pour Cathay Pacific. Elle va également intégrer les 150 cadets qui ont été entièrement qualifiés mais n'ont pas pu rejoindre la compagnie en 2020.



Le programme original de cadets avait été suspendu en mars 2020.



(Photo © Cathay Pacific)