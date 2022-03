Cathay Pacific réduit ses pertes grâce au cargo

Alors que les restrictions de voyage restent parmi les plus strictes du monde à Hong Kong, Cathay Pacific a réussi à réduire ses pertes en 2021 par rapport à 2020.



Le chiffre d'affaires est pourtant en recul par rapport à l'année dernière, déjà catastrophique pour le groupe, à 5,83 milliards de dollars (-2,9%). Les pertes atteignent 706,7 millions de dollars, une très nette amélioration par rapport à 2020 où elles ont atteint 2,77 milliards de dollars. Les charges exceptionnelles ont en effet été moins importantes que l'année précédentes.



Le groupe a réussi à profiter d'un second semestre moins difficile que le premier, avec une performance exceptionnelle de l'activité cargo. Il a même réussi à être bénéficiaire sur la période de 256 millions de dollars (422 millions pour la compagnie aérienne Cathay Pacific).



Le groupe souligne qu'il a pu opérer à plein ses capacités en avions cargo dans les derniers mois de l'année, capacités qui ont été encore accrues avec la réquisition d'appareils du passage pour transporter uniquement des marchandises et l'utilisation de six 777-300ER partiellement convertis en Preighters.



Sur 2021, le groupe a reçu ses tout premiers A321neo (à partir du mois d'août). Il indique en attendre seize autres d'ici la fin de 2023.



(Photo © Cathay Pacific)