Castlelake place 8 Airbus A320neo en location à long terme chez IndiGo

Castlelake annonce avoir conclu un accord avec IndiGo pour la location de huit Airbus A320neo. Aucune information n'a été donnée sur la date de livraison de ces appareils. En octobre dernier, le bailleur avait déjà livré le premier A321P2F au transporteur indien à bas coût. IndiGo est actuellement la plus importante compagnie aérienne en Inde. Elle opère avec une flotte de plus de 290 monocouloirs Airbus sur un réseau domestique et international qui couvre 102 destinations.