Cargolux finalise sa commande de Boeing 777-8F

Cargolux avait annoncé à l'occasion du salon de Farnborough qu'elle avait décidé de remplacer sa flotte de 747-400F par des 777-8F.



La commande a désormais été formellement signée avec Boeing et porte sur une dizaine d'appareils, ainsi que six options.



L'avionneur souligne qu'elle figurait déjà dans son carnet de commandes mais que le client n'avait pas été identifié.



Il rappelle également que le 777-8F, lancé au début de l'année, offrira une charge utile et un rayon d'action équivalents à ceux du 747-400F, tout en réduisant de 30% la consommation de carburant, de 25% les coûts d'exploitation à la tonne et de 60% les nuisances sonores.



(Photo © Boeing)