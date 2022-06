Cargolux et Bolloré Logistics s'engagent sur l'utilisation de SAF

Cargolux et Bolloré Logistics annoncent avoir signé un accord concernant l'utilisation de carburant d'aviation durable (SAF) dans le cadre d'opérations conjointes.



Cet accord s'inscrit dans le programme SAF de Cargolux et concerne 800 000 litres de carburant. Bolloré Logistics s'est pour sa part engagé à réduire de 30% ses émissions de CO2 du scope 3 générées par des opérations de transport d'ici 2030 dans le cadre de son programme RSE « Powering Sustainable Logistics ». L'accord avec la compagnie luxembourgeoise lui permettra d'économiser au moins 2200 tonnes d'émission de CO2.



Pour rappel, Cargolux aligne une importante flotte d'avions tout cargo, avec une trentaine de Boeing 747-8F et 747-400F. La compagnie aérienne luxembourgeoise dispose d'un réseau régulier de 75 destinations et propose des services d'affrètement complet et partiel.



(Photo © Cargolux)