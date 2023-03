Cargo : le rachat du géant Atlas Air Worldwide par Apollo est bouclé

Atlas Air Worldwide annonce que son rachat par un groupe d'investisseurs dirigé par la société de fonds Apollo Global Management Inc (avec J.F. Lehman & Company et Hill City Capital) est désormais finalisé depuis le 17 mars. La transaction avait été annoncée en août dernier, un rachat valorisé à 5,2 milliards de dollars.



Le groupe Atlas Air Worldwide comprend les compagnies aériennes Atlas Air et Polar Air Cargo (Polar), mais aussi le loueur Titan Aviation. Il reste dirigé par son ancien PDG John Dietrich.



« Avec le soutien et les ressources de nos partenaires investisseurs, nous sommes bien placés pour atteindre nos objectifs de croissance tout en continuant à servir la chaîne d'approvisionnement mondiale de plus en plus complexe » a déclaré à cette occasion John Dietrich, qui précise que le groupe est sur le point de poursuivre sa croissance et son expansion en capitalisant sur la demande à long terme de services mondiaux de fret aérien.



Fondée en en 1992, Atlas Air assure principalement des vols de transport de fret avec une flotte de plus d'une centaine d'avions tout cargo (747-8F, 747-400F, 777F, 767F, 737-800F). Elle dispose également d'une sous flotte d'une dizaine d'avions de transport de passagers (747-400 et 767-300ER) pour des opérations en ACMI (transport d'équipes sportives), des vols charters (personnels de l'industrie pétrolière en Afrique, militaires...).



Polar a quant à elle été créée un an plus tard et aligne aujourd'hui une vingtaine de gros-porteurs tout cargo Boeing (747-8F, 747-400F, 777F et 767-300F). Quant à Titan, la société est tournée vers la gestion d'actifs avec l'acquisition, la vente, la location sans équipage, la cession-bail, la commercialisation et l'entretien d'avions commerciaux, majoritairement cargo. Elle détient un portefeuille de 33 appareils en propriété ou en gestion pour une valeur globale de plus de 1,5 milliard de dollars.



Apollo Global Management Inc. détient pour sa part le loueur d'avions commerciaux Apollo PK AirFinance (Plus de 300 avions commerciaux et plus d'une centaine de moteurs à la fin de l'année dernière), ainsi que la compagnie aérienne américaine Sun Country Airlines (vols loisirs et activité cargo pour Amazon Air).