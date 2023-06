Canada : Swoop va fusionner avec WestJet

Swoop n'aura pas fait long feu. WestJet a annoncé que les opérations de sa filiale ultra-low-cost seraient intégrées aux siennes à partir de l'entrée en vigueur du programme hiver, fin octobre.



Cela fait suite à un accord conclu avec le syndicat de pilotes ALPA, qui représente à la fois les pilotes de WestJet et ceux de Swoop.



Swoop avait été créée en 2018 et exploite actuellement seize Boeing 737-800 et -8.



Alexis von Hoensbroech, le CEO du groupe WestJet, affirme que le groupe pourra ainsi élargir le nombre de passagers qu'il touche en proposant des options allant de l'ultra-low-cost à un service complet sur l'ensemble de sa flotte.



(Photo © Swoop)