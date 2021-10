Camair-Co réceptionne ses nouveaux Dash 8-400 pour reconstituer sa flotte

Camair-Co a pris livraison du premier des deux Dash 8-400 (MSN 4310) contractés avec le bailleur canadien EIC Aircraft Leasing (avec clause d'achat). Le second appareil est attendu cette semaine (MSN 4319).



Le turbopropulseur Dash 8-400 n'est pas étranger aux opérations de Camair-Co, la compagnie ayant déjà exploité un exemplaire loué à Abu Dhabi Aviation entre avril 2018 et février 2020. Au cours du premier trimestre de cette année, un avion du même type a aussi été opéré en wet-lease. Avec cette flotte en reconstruction, la compagnie nationale du Cameroun entend ainsi se redonner un nouveau souffle alors que toute sa flotte est actuellement hors service : Il s'agit de deux MA60, deux 737-700 et un 767-300.



Epinglée comme la deuxième entreprise publique la plus endettée du Cameroun, Camair-Co n'exploite qu'actuellement que des avions en location, en l'occurrence trois Embraer (deux E145 et un E135) pris chez la compagnie privée équato-guinéenne Cronos Airlines. Ils sont exclusivement déployés sur son réseau domestique, la compagnie camerounaise ne desservant plus le marché régional depuis plus d'un an.