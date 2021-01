CALC acquiert une trentaine d'ARJ21 destinés au marché asiatique

CALC (China Aircraft Leasing Group Holdings) et COMAC ont signé un contrat le 8 janvier portant sur 30 avions régionaux ARJ21 fermes ainsi que 30 autres exemplaires en option. Ces appareils ont vocation à être déployés hors du ciel chinois et en particulier en Asie du Sud-Est.



Cette commande est évaluée à 2,3 milliards de dollars.



La compagnie indonésienne TransNusa, dont CALC détient indirectement une participation de 49% depuis un an, serait le client final des appareils, avec des livraisons s'étalant jusqu'en 2026.



Le loueur CALC s'était en effet rapproché de la compagnie aérienne indonésienne en décembre 2019 dans le cadre d'un accord stratégique visant à « dynamiser sa prochaine phase de croissance et d'expansion ». TransNusa opère aujourd'hui avec une flotte de 7 avions produits par ATR : 6 ATR 72-600 et 1 ATR 42-500.



China Everbright Group, la maison mère de CALC, a également signé un accord de coopération spécial avec l'avionneur chinois dans le domaine de l'après-vente, en particulier au niveau de la gestion des actifs, de la maintenance et de l'exploitation. Cet accord vise toujours les ARJ21 qui seront opérés à l'étranger.



(Photo © COMAC)