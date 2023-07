Cabo Verde Airlines reçoit son premier Boeing 737 MAX

Cabo Verde Airlines a célébré la livraison de son premier Boeing 737 MAX, un 737-8. Il devrait lui permettre de relier le Cap Vert à l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud.



L'appareil, immatriculé D4-CCJ, est de seconde main, étant entré en service en 2019 auprès de Comair.



Dans le cadre de son plan Take off, la compagnie travaille actuellement à retrouver ses capacités pré-crise et à reconstruire son réseau depuis Praia et Sal. Elle exploitait jusqu'ici un unique 737-700.



Les activités de la compagnie ont été totalement suspendues durant la crise sanitaire et mises à mal par l'échec du rapprochement avec Icelandair, qui a mené à sa renationalisation en 2021.



(Photo © Cabo Verde Airlines)