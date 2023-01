CAAC valide l'intégration de l'IFC en bande Ka de Viasat sur la famille 737NG

« Nous sommes sur des inflations des prix des billets de l'ordre de 15 % à 20 % », Marc Rochet, président d'Air Caraïbes et de French bee

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Marc Rochet, président d'Air Caraïbes et de French bee. Marc Rochet annonce qu'Air Caraïbes et French bee ont vécu une année 2022 ...