Bulgaria Air, nouvel opérateur de l'Airbus A220

Bulgaria Air a réceptionné son premier Airbus A220, un appareil pris en location chez Air Lease Corporation (ALC). Cet A220-300 comprend un total de 143 sièges en bi-classe, dont huit sièges en classe affaires.



Bulgaria Air louera un total de sept A220 à ALC, dont cinq A220-300 et deux A220-100. Les A220 de la compagnie aérienne bulgare seront utilisés sur des vols régionaux et internationaux à travers l'Europe.



Bulgaria Air alignait déjà une flotte de 7 Airbus A320.



Airbus a reçu près de 800 commandes d'A220 de la part de 30 clients, avec 265 exemplaires déjà livrés. L'A220 est aujourd'hui en service chez 16 compagnies aériennes dans le monde. Il opère sur plus de 1 100 lignes et dessert plus de 375 destinations.



(Photo © Airbus)