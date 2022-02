Brussels Airlines recrute 288 personnes

Constatant une reprise des réservations pour la saison été, Brussels Airlines se replace sur la voie de la croissance. La compagnie rappelle qu'elle a ajouté un appareil, qu'elle voulait développer son réseau en Europe et qu'elle allait donc avoir besoin de recruter 288 personnes.



Quelque 180 postes sont ouverts pour des personnels de cabine, pour des contrats permanents et temporaires. La priorité a été donnée aux personnes qui avaient déjà un contrat temporaire avec la compagnie avant la crise mais qui n'avait pas été renouvelé.



Brussels Airlines souhaite également recruter une quarantaine d'agents d'enregistrement pour renforcer son équipe à Brussels Airport et 66 personnes dans le domaine administratif pour son siège de Bruxelles et ses nouvelles équipes à Conakry et Ouagadougou.



La division maintenance a par ailleurs besoin de nouvelles recrues et plus d'une vingtaine de postes vont être créés pour des ingénieurs et techniciens aéronautiques mais aussi des ouvriers, sans forcément d'expérience dans le secteur.



(Photo © Brussels Airlines)