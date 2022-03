Brussels Airlines pourrait exploiter deux appareils de la famille Airbus A320 de plus cet été

Brussels Airlines annonce avancer la croissance de sa flotte moyen-courrier et a décidé de prolonger la location d'un Airbus A319 jusqu'en octobre et d'ajouter un A320 à sa flotte au mois de juin. Ces augmentations de capacités se font plus tôt que ce qui était prévu dans son plan de restructuration.



Les appareils lui permettront de mieux profiter de la reprise de la croissance qui était attendue cet été, si celle-ci se confirme malgré la situation géopolitique actuelle. Brussels Airlines avait en effet constaté une augmentation importante de ses taux de réservation, notamment de la part de tour-opérateurs et pour les vols charters.



La compagnie rappelle qu'elle avait réduit sa flotte court et moyen-courrier de 42 à 30 appareils dans le cadre de son plan de restructuration. Elle devrait pouvoir proposer 80% de ses capacités de l'été 2019.



Elle souligne que cela permettra à ses pilotes de revenir à un régime de travail à temps plein deux ans plus tôt que prévu. Des recrutements sont en cours pour le personnel de cabine.



(Photo © Brussels Airlines)