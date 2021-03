Brussels Airlines perd 332 millions d'euros en 2020

Brussels Airlines a publié un chiffre d'affaires en chute de 72% à 414 millions d'euros en 2020 et un résultat avant impôts négatif de 332 millions d'euros (une perte décuplée par rapport à l'année dernière).



Comme ses consoeurs, la compagnie belge a profondément souffert de la crise et a complètement immobilisé sa flotte durant douze semaines. En revanche, ses mesures de réduction des coûts et sa planification lui ont permis de n'opérer que des vols positifs en trésorerie depuis juin. Leur nombre très restreint ne suffit évidemment pas à couvrir ses coûts fixes.



Sur l'année, la compagnie a vu le nombre de passagers transportés chuter de 77% (avec moins de 2,4 millions de voyageurs). L'offre a quant à elle baissé de 71%. Le coefficient de remplissage a perdu plus de treize points de pourcentage. La demande s'est révélée plus stable pour les vols vers l'Afrique que vers le reste de l'Europe ; la saison hiver s'est donc concentrée sur ce type d'opérations, avec des vols d'apport, tant que c'était possible.



La compagnie a bien avancé dans son plan de restructuration Reboot Plus. Celui-ci prévoit notamment une baisse des effectifs de 20% (18% sont déjà partis) et une réduction de la flotte de 25 appareils (pour lesquels tous les accords nécessaires ont été conclus).



2021 s'annonce comme une nouvelle année difficile et, là encore, Brussels Airlines, comme le reste de l'industrie, place tous ses espoirs sur une reprise marquée pour la saison été.