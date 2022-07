Brussels Airlines ajuste son programme de vols pour l'été

Afin d'alléger la charge de travail de ses équipages à court terme et éviter une nouvelle grève, Brussels Airlines a annoncé une nouvelle réduction de son programme de vols en juillet et en août.



Alors qu'elle avait déjà annulé 148 vols prévus au mois de juillet, elle a décidé qu'elle allait au total supprimer 372 vols en juillet puis 303 vols en août. Elle précise que cela revient à réduire ses opérations de 6,7% en juillet et 5,6% en août.



Selon elle, ces mesures provoqueront une perte de revenus de 10,2 millions d'euros, l'équivalent du coût de la grève menée du 23 au 25 juin par les équipages. « Il est commercialement impossible d'en annuler davantage », indique la compagnie.



En parallèle, elle travaille à optimiser le nouveau système de planification mis en place l'automne dernier, afin d'améliorer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des équipages.



Une nouvelle réunion avec les syndicats est prévue le 23 août pour déterminer des solutions à plus long terme qui permettront de garantir cet équilibre, avec un allègement de la charge de travail et des programmes de vols adaptés.



(Photo © Brussels Airlines)