Bruno Tricoire nommé SVP Components d'AFI KLM E&M

Air France-KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) annonce la nomination de Bruno Tricoire au poste de SVP Components. Cette nomination est effective depuis le 1er janvier. Bruno Tricoire rejoint par ailleurs le comité exécutif de la division MRO d'Air France-KLM.



Il remplace ainsi Benjamin Moreau, nommé quant à lui SVP Strategy & Business Development. Bruno Tricoire était précédemment VP Base Maintenance d'Air France Industries à l'aéroport de Roissy CDG depuis 2008.



Diplômé de l'École Polytechnique et de l'École Nationale des Ponts et Chaussées, Bruno Tricoire a débuté sa carrière chez AFI KLM E&M en 2004 en tant que responsable des méthodes logistiques.



Après avoir occupé différents postes dans la vente de produits moteurs, la maintenance moteur et cellule, il avait été nommé PDG d'iGO Solutions en 2015, une structure dédiée à la maintenance en ligne et à la maintenance légère pour les flottes Airbus A350/A330 et Boeing 737 à l'aéroport d'Orly.



