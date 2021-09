Bruno Paccagnini rejoint le comité exécutif de Sabena technics

Sabena technics a annoncé que Bruno Paccagnini allait devenir directeur général adjoint Affaires militaires et rejoindre son comité exécutif.



Il intègre initialement la société de maintenance en tant qu'adjoint à Gilles Foultier, qui occupe actuellement le poste, puis lui succédera à son départ au début de l'année 2022.



Bruno Paccagnini était auparavant inspecteur général des Armées (air). A ce poste mais également dans ses missions précédentes, par exemple en tant que sous-chef Performance auprès de l'Etat-Major des Armées ou en tant que pilote de chasse en France et aux Etats-Unis, il a acquis une solide expérience qui va des opérations à la mise en oeuvre de projets de transformation.



Sabena technics compte sur ses compétences pour répondre aux demandes du ministère des Armées en matière de MCO (Maintien en Condition Opérationnelle) et dans les nouveaux services.



(Photo © Sabena technics)