Bruno Darboux devient président d'Aerospace Valley

Le conseil d'administration d'Aerospace Valley a entériné l'élection de Bruno Darboux au poste de président. Il remplace Yann Barbaux, qui occupait cette fonction depuis 2017.



Bruno Darboux est actuellement directeur du Développement de l'écosystème aérospatial au sein de la direction des affaires corporate d'Airbus. Il assume également des responsabilités au sein du CORAC (Conseil pour la recherche aéronautique civile), du programme SESAR (Single european sky ATM research) et de l'IAEG (International aerospace environmental group).



Diplômé de l'ISAE- SUPAERO en 1985, il a débuté sa carrière chez Thales en 1986 puis a travaillé pour Honeywell et ATR avant d'intégrer Airbus en 1998.



Au cours de la crise sanitaire, il a participé à la définition des besoins de la filière aéronautique et au lancement du plan de soutien de l'Etat, en mettant en avant les objectifs de décarbonation du secteur.



(Photo © Aerospace Valley)