Britten-Norman veut fusionner avec Cranfield Aerospace Solutions pour lancer un avion régional zéro émission

Les entreprises britanniques Britten-Norman et Cranfield Aerospace Solutions (CAeS) ont annoncé leur intention de fusionner pour former un leader mondial dans l'aviation zéro émission. La fusion devrait être finalisée à la mi-2023.



En combinant un système de propulsion à pile à combustible à hydrogène développé par CAeS et la plateforme BN-2 Islander de Britten-Norman, célèbre avion régional de neuf places, les deux parties entendent ainsi lancer un programme zéro émission certifié pour le transport de passagers en 2026.



Par ailleurs, les actionnaires de CAeS investiront jusqu'à 10 millions de livres sterling dans la nouvelle société, dont jusqu'à 5 millions de livres sterling en provenance du fonds HydrogenOne une fois la fusion finalisée.



Britten-Norman et CAeS travaillaient déjà ensemble depuis deux ans sur le projet Fresson, une initiative visant à développer les technologies nécessaires à la mise en place d'un système propulsif à hydrogène sur le BN-2.



Mais l'ambition de la société combinée s'étend au-delà de l'Islander et du marché sous-régional, avec l'intention de concevoir et de fabriquer de nouveaux avions entièrement nouveaux pouvant aller jusqu'à 100 sièges et qui seront propulsés à l'aide de technologies zéro carbone.



(Image © Britten-Norman/CAeS)