British Airways va moderniser les cabines de ses Airbus A380 dans les trois ans

Vaste chantier en perspective pour la flotte de 12 Airbus A380 de British Airways. La compagnie aérienne britannique a donné plus d'informations sur le prochain programme de modernisation des cabines de sa flotte de Super Jumbo, un projet qui avait été mentionné par son PDG Sean Doyle en juillet dernier.



L'intégralité de la flotte long-courrier de British Airways basée à l'aéroport de Londres Heathrow sera ainsi équipée des nouveaux sièges Club Suite en classe affaires d'ici 2027, une information révélée à l'occasion du Capital Markets Day (CMD) de la compagnie le 21 novembre.



Un chantier de reconfiguration des cabines des A380 de British Airways sera donc lancé après ceux des 777 (en cours de conclusion) et des 787 de la compagnie pour améliorer l'expérience de ses passagers. Les A380 sont aujourd'hui les appareils qui disposent du produit le moins moderne de l'ensemble de la flotte de la compagnie britannique.



Les 12 Airbus A380 de British Airways doivent également se voir équiper d'une nouvelle First, un projet évoqué dès 2019 et qui pourra être mené en même temps. Ce nouveau produit devait initialement être introduit sur les 777X de British Airways en 2022, date initiale prévue des livraisons.



Les A380 de British Airways sont aujourd'hui configurés avec une cabine quadriclasse de 469 sièges : 14 en First, 97 en Club World, 55 en World Traveller Plus et 303 en World Traveller.



