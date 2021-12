British Airways prépare le lancement de sa filiale court-courrier à Gatwick

British Airways a ouvert les ventes pour les premières liaisons de sa filiale court-courrier basée à Gatwick. Elle commencera ainsi ses opérations en mars 2022.



Initialement, 35 destinations sont prévues au programme de vols. Les opérations doivent débuter avec trois monocouloirs d'Airbus mais la flotte sera portée à dix-huit appareils dès la fin du mois de mai.



British Airways souligne que cette filiale opérera sous la marque British Airways et avec le même niveau de service à bord mais sera bien une entité autonome. Elle sera lancée plus tard en 2022, le temps qu'elle obtienne son certificat de transporteur aérien - avant cela, British Airways assurera l'exploitation elle-même.



Les vols court-courrier au départ de Gatwick avaient été suspendus dès le printemps 2020 en raison de l'épidémie de covid-19, certains ayant été temporairement rapatriés à Heathrow. En août dernier, la compagnie britannique avait indiqué qu'elle ne les relancerait que si une filiale plus compétitive pouvait être mise en place pour gérer ces opérations, afin de les rendre rentables. Le recrutement du personnel est en cours.



(Photo © British Airways)