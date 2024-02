British Airways opte pour les logbook de maintenance numériques

British Airways va généraliser l'utilisation de logbook de maintenance sous format numérique à toute sa flotte (270 avions). Baptisé « E-Log », ce système prendra la forme d'une tablette de type iPad équipée d'un logiciel spécialisé et installée sur chaque avion, remplaçant ainsi le système papier actuel. Grâce au nouveau système, les pilotes et le personnel de cabine pourront facilement enregistrer les problèmes constatés sur l'avion, le département maintenance étant quant à lui informé plus tôt et pouvant ainsi précommander les pièces nécessaires et résoudre les problèmes plus rapidement, réduisant ainsi le temps d'immobilisation de l'appareil. Cette initiative s'inscrit dans un « investissement de transformation » de quelque 7 milliards de livres sterling (8,20 milliards d'euros) sur deux ans qui vise à moderniser ses opérations et à améliorer l'expérience client. (Photo © British Airways)