British Airways lance un nouveau programme de cadets

Pour faire face à la pénurie annoncée de pilotes, British Airways a annoncé le lancement d'un nouveau programme de cadets, la Speedbird Pilot Academy. Elle ouvrira ses portes et financera la formation de jusqu'à 60 aspirants pilotes par an.



La compagnie espère ainsi lever l'un des freins décourageant les étudiants d'entreprendre la formation, celui du coût. « Les candidats retenus se verront offrir une place dans une école de pilotage agréée et, après avoir réussi la formation, un poste de pilote chez British Airways, ce qui permettra à la compagnie aérienne de s'assurer qu'elle dispose d'un nombre suffisant de futurs talents pour les années à venir », indique-t-elle.



Cela représente un investissement de plusieurs millions de livres de la part de la compagnie aérienne en faveur de la prochaine génération de ses pilotes.



Les candidatures seront ouvertes en septembre, pour des formations à partir du début de l'année 2024.



Actuellement, British Airways emploie environ 4 000 pilotes. Elle continue en parallèle de recruter des PNT déjà formés ainsi que d'offrir des opportunités aux pilotes militaires en fin de service.



(Photo © British Airways)