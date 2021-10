British Airways installe sa nouvelle cabine affaires sur 777 avec Collins Aerospace

British Airways a annoncé qu'elle avait commencé l'installation de son nouveau fauteuil Club Suite sur sa flotte de Boeing 777. Elle travaille avec Collins Aerospace pour équiper l'ensemble de sa flotte de Triple Sept.



Basé sur le Super Diamond de Collins Aerospace, le fauteuil Club Suite avait été révélé en mars 2019, avant son installation sur l'A350-1000. La compagnie britannique avait déjà indiqué qu'il serait déployé sur toute la flotte long-courrier.



Collins Aerospace précise que sa mission porte sur toute la configuration cabine, des sièges à la cuisine (Club Kitchen, qui permet notamment aux passagers d'accéder en libre service à des snacks et des boissons), de la conception technique à la certification en passant par les essais et la validation des fournisseurs.



Il détient une ODA (Organisation Designation Authority) de la FAA qui lui permet de superviser lui-même la certification et l'émission du STC pour les modifications. Les fauteuils seront produits à Kilkeel (Irlande du Nord) et la Club Kitchen à Everett.



Tous les 777 de la compagnie britannique devraient ainsi être dotés de la nouvelle classe affaires d'ici la fin de l'année 2022. Ils seront tous basés à Londres Heathrow.



(Photo © British Airways)