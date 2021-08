British Airways étend son contrat de maintenance A380 avec Lufthansa Technik

British Airways a décidé de prolonger le contrat de maintenance en base de sa flotte d'Airbus A380 avec Lufthansa Technik.



Le nouveau contrat a une validité de plus de cinq ans à partir d'août 2022 et porte sur les douze appareils de la flotte de la compagnie britannique. Il couvre notamment les visites programmées à douze ans.



Les services de maintenance en base seront toujours réalisés dans les installations de Lufthansa Technik Philippines à Manille, où des créneaux de visite sont désormais sécurisés pour les A380.



Lufthansa Technik précise qu'elle va s'appuyer sur sa plateforme numérique Aviatar pour suivre, coordonner et rendre compte des inspections.



(Photo © British Airways)