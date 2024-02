British Airways a reçu son dernier Airbus A350, la succession des 777-200ER bientôt au programme

La compagnie British Airways a réceptionné son 18e et dernier A350-1000 à Toulouse (MSN 652, G-XWBS). L'appareil a rejoint sa base de Londres Heathrow le 21 février.



Les A350 de British Airways avaient été commandés par le groupe IAG en 2013 et ont progressivement rejoint la flotte de la compagnie aérienne britannique à partir de juillet 2019. Ils sont aménagés en trois classes de voyages (sans First) avec 331 sièges.



Pour ses besoins en gros-porteurs, British Airways doit encore recevoir près d'une trentaine d'appareils Boeing : 11 787-10 (livrable d'ici 2026) et 18 777-9 (livrables entre 2026 et 2028, au plus tôt).



Mais la prochaine étape consistera à remplacer la majeure partie des 43 Boeing 777-200ER restants, et qui affichent aujourd'hui une moyenne d'âge de près de 24 ans (tous livrés entre 1997 et 2009).



British Airways discute déjà évidemment avec Airbus et Boeing depuis quelques mois pour l'acquisition d'au moins une vingtaine de nouveaux gros-porteurs. Une décision pourrait être officialisée au plus tard lors du prochain salon aéronautique de Farnborough à la fin du mois de juillet.



Pour rappel, IAG publiera ces résultats annuels le 29 février prochain. Le groupe hispano-britannique disposait encore d'options pour 36 A350-1000 l'année dernière et qui pourraient bientôt être exercées.



(Photo © Airbus)