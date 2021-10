Breeze Airways présente son premier Airbus A220

Breeze Airways et Airbus n'ont pas attendu la livraison du premier A220 de la compagnie pour le présenter. Il a en effet été la star le 26 octobre d'un événement organisé sur son site d'assemblage à Mobile (Alabama) - mais l'appareil peint avait déjà été montré en septembre.



Cet Airbus A220-300 devrait être livré dans les prochaines semaines, avec l'optique d'une entrée en service au deuxième trimestre 2022.



Il a été aménagé en configuration biclasse de 126 places, dont trente-six en classe affaires. Tous les passagers auront accès à une prise électrique et une prise USB.



Breeze Airways est opérationnelle depuis le mois de mai mais cet A220 sera le premier appareil neuf qu'elle mettra en service. Sa flotte est en effet actuellement composée d'Embraer 190 et 195 (qui sont eux dotés d'une configuration monoclasse).



(Photo © Airbus)