Breeze Airways est opérationnelle

Breeze Airways a inauguré ses opérations le 27 mai avec ses premiers vols entre Charleston, Tampa et Hartford. Treize autres destinations intégreront le réseau au fur et à mesure des semaines jusqu'en juillet.



Breeze Airways comptera une flotte de treize Embraer dans le courant de l'été, répartis entre dix E190 et trois E195. Tous ont été acquis en leasing.



Tous sont également aménagés en configuration monoclasse, conformément à l'esprit low-cost de la nouvelle compagnie. Les E190 comptent 108 places et les E195 118 places.



L'objectif de la compagnie de David Neeleman est de se focaliser sur des routes intérieures américaines non ou peu desservies par les compagnies traditionnelles.



(Photo © Embraer)