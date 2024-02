Austrian Airlines a signé un accord avec Braathens Regional Airlines pour assurer une partie de son programme de vols estival (à compter du 30 mars).



Il prévoit l'exploitation en wet lease de deux ATR 72-600 sur certaines routes de la compagnie autrichienne au départ de Vienne, sur lesquelles la demande - notamment pour les voyages d'affaires - n'est pas revenue à son niveau d'avant-crise et nécessite l'utilisation de modules plus petits.



Ce partenariat a pour objectif d'améliorer la performance économique de ces liaisons, ce qui permet de maintenir la connectivité. Austrian cite notamment les lignes vers Klagenfurt et Kosice, pour lesquelles sa flotte actuelle n'est plus adaptée (ici les Embraer 195).



(Photo © Braathens Regional Airlines)