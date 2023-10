Braathens Regional Airlines se lance dans une réorganisation financière

La compagnie suédoise Braathens Regional Airlines (BRA) demande un processus de réorganisation financière pour sept de ses 13 filiales pour assurer son avenir à long terme.



Les opérations de la compagnie ne seront pas affectées, mais BRA veut notamment restructurer ses dettes et renégocier des accords afin de garantir les emplois. Elle précise aussi que les actionnaires sont prêts à injecter de nouveaux capitaux si le processus de réorganisation réussit et qu'ils envisagent d'ouvrir le capital. Les filiales concernées sont Braathens Regional Airlines, Braathens Crew AB, Braathens International Airways AB, Braathens Regional Airways AB, BRA Sverige AB, Braathens Support AB et Braathens People AB.



BRA explique aussi qu'elle a été impactée cet été par des retards de livraisons d'appareils liés à leur manque de disponibilité et aux pénuries mondiales de pièces de rechange.



BRA aligne 14 ATR 72-600 pour ses vols régionaux ainsi qu'avec des monocouloirs Airbus pour des vols charters européens (opérés par Braathens International Airways).



(Photo © BRA)